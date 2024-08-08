Состоялась официальная церемония закрытия V летнего лагеря диаспорской молодежи в Лачине.

Как сообщает в четверг Day.Az, в начале мероприятия был показан видеоролик с кратким обзором мероприятий в рамках V летнего лагеря.

Затем заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Эльшад Алиев в своем выступлении рассказал о важности проведения V летнего лагеря диаспорской молодежи в Лачине - одном из прекрасных уголков Азербайджана, и выразил уверенность в том, что участие в летнем лагере оставит неизгладимый след в памяти молодежи.

Он подчеркнул, что Лачин впервые принимает гостей из 60 стран мира, отметил, что летние лагеря, ставшие традицией, направлены на укрепление связей азербайджанской молодежи, проживающей за рубежом, с Родиной и сохранение привязанности к родной культуре, и призвал молодежь к активной диаспорской деятельности и пропаганде азербайджанских реалий.

Заместитель председателя добавил, что такие мероприятия играют очень большую роль в том, чтобы патриотическая молодежь получила преимущество в информационной войне, а также в предотвращении дезинформации.

Официальный представитель специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Гусейн Гулиев подчеркнул большое значение проведения летнего лагеря в Лачине.

По его словам, прибытие в Лачин 115 молодых людей из 60 стран мира и их участие в летнем лагере является событием, вызывающим чувство гордости. Гусейн Гулиев выразил надежду, что подобные мероприятия будут проводиться в Лачине и в будущем.

Затем участникам лагеря были вручены сертификаты, победителям "брейн-ринга" и футбольных матчей - призы.

Отметим, что с 1 по 7 августа 2024 года на древней азербайджанской земле - в Лачине прошел V летний лагерь диаспорской молодежи "Молодежь за "зеленый" мир" организованный Государственным комитетом по работе с диаспорой совместно с Фондом Гейдара Алиева. В нем приняли участие 115 молодых людей, проживающих в различных странах мира, в том числе азербайджанцы, а также представители других народов, питающих дружественное отношение к нашей стране.

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