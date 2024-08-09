Арестован бывший начальник управления минобороны Азербайджана
Арестован бывший начальник Жилищно-эксплуатационного управления министерства обороны Азербайджана полковник Эльмар Мамедов.
Об этом в пятницу в ответ на запрос Day.Az сказал старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.
"По уголовному делу, рассматриваемому в Следственном управлении Военной прокуратуры Азербайджанской Республики в связи с основаниями для подозрения в совершении действий преступного характера, бывшему начальнику Жилищно-эксплуатационного управления министерства обороны Азербайджана полковнику Мамедову Эльмару Гейбатгулу оглу предъявлено обвинение по статьям 179.4, 311.3.1, 341.2.3 и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, и на основании представления Военной прокуратуры, по решению Бакинского военного суда, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.
Следствие продолжается и будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства, включая юридическую оценку каждого факта и деяния", - сказал он.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре