Арестован бывший начальник управления минобороны Азербайджана

Арестован бывший начальник Жилищно-эксплуатационного управления министерства обороны Азербайджана полковник Эльмар Мамедов.

Об этом в пятницу в ответ на запрос Day.Az сказал старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.

"По уголовному делу, рассматриваемому в Следственном управлении Военной прокуратуры Азербайджанской Республики в связи с основаниями для подозрения в совершении действий преступного характера, бывшему начальнику Жилищно-эксплуатационного управления министерства обороны Азербайджана полковнику Мамедову Эльмару Гейбатгулу оглу предъявлено обвинение по статьям 179.4, 311.3.1, 341.2.3 и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, и на основании представления Военной прокуратуры, по решению Бакинского военного суда, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие продолжается и будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства, включая юридическую оценку каждого факта и деяния", - сказал он.

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