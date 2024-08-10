https://news.day.az/society/1681127.html За день из незаконного оборота изъято более 6 кг наркотиков
За день из незаконного оборота изъято более 6 кг наркотиков
9 августа в результате оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом около 6,6 килограмма.
Об этом сообщили в субботу Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана.
Согласно информации, были обнаружены и изъяты около 5,5 килограмма марихуаны, около 1,1 килограмма метамфетамина, 2760 таблеток метадона и 595 кустов конопли.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре