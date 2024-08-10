За день из незаконного оборота изъято более 6 кг наркотиков

9 августа в результате оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом около 6,6 килограмма.

Об этом сообщили в субботу Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана.

Согласно информации, были обнаружены и изъяты около 5,5 килограмма марихуаны, около 1,1 килограмма метамфетамина, 2760 таблеток метадона и 595 кустов конопли.

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