https://news.day.az/society/1681449.html Поножовщина в Евлахе
Поножовщина в Евлахе
Сегодня около 11:00 в полицию поступила информация о нанесении ножевых ранений Севиндж Расуловой (1987 г.р.) на территории Евлахского района.
Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления - муж женщины, Шараведдин Расулов (1985 г.р.).
На данный момент отсутствует информация о причинах произошедшего.
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