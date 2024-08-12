Поножовщина в Евлахе

Сегодня около 11:00 в полицию поступила информация о нанесении ножевых ранений Севиндж Расуловой (1987 г.р.) на территории Евлахского района.

Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления - муж женщины, Шараведдин Расулов (1985 г.р.).

На данный момент отсутствует информация о причинах произошедшего.

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