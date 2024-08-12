В Баку выросли автобусные пассажироперевозки

В январе-июле 2024 года по регулярным маршрутным линиям города Баку и Абшеронского района автобусами было перевезено 235,058 миллиона пассажиров.

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта.

Было отмечено, что этот показатель на 6,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь-июль 2023 года автобусами по регулярным маршрутам города Баку и Абшеронского района было перевезено 220,732 миллиона пассажиров.

Отметим, что Азербайджанское агентство наземного транспорта в рамках мер, связанных с повышением качества пассажирских перевозок, недавно выставил на конкурс междугородние автобусные маршруты на освобожденные территории.

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