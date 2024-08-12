IDEA провела традиционную акцию очистки территории на берегу реки Кура

9 августа общественным объединением IDEA была организована традиционная акция очистки берега реки Кура.

Как сообщает в понедельник Day.Az, акция, организованная в партнерстве с министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, прошла на участке реки Кура, протекающей по территории Нефтчалинского района.

В акции приняли участие 30 волонтеров, а также представители местной молодежи и общественности. Оснащенные соответствующими санитарным нормам припасами и специальными лодками, молодежь очистила реку Кура и ее берега от различных бытовых отходов и синтетических рыболовных сетей, вызывающих массовую гибель рыбы, и других инструментов, изготовленных кустарным способом, использование которых запрещено законом, что препятствует развитию рыбы в естественной среде. В результате было собрано около полтонны отходов и вывезено на свалку Нефтчалинского района. В ходе акции также местные жители были проинформированы о загрязнении реки отходами и вреде использования вредных рыболовных снастей для окружающей среды, а также фауны Каспийского моря и реки Кура.

Основной целью проведения акции является очистка Каспийского моря и других водоемов от инструментов, препятствующих естественному развитию рыб, а также предотвращение загрязнения и засорения берегов Куры. Эта инициатива также направлена на повышение осведомленности общественности о соблюдении чистоты в прибрежных районах, особенно о вреде, который выбрасываемые бытовые отходы наносят реке Кура и, следовательно, фауне Каспия.

Исследования показывают, что растущее количество бытовых и промышленных отходов, сбрасываемых в реки, является одной из причин резкого сокращения прироста рыбы в реке Кура, в том числе в Каспийском море. Учитывая это, Общественным объединением IDEA регулярно организуются такие акции очистки на Каспийском побережье, в том числе на берегу реки Кура, с целью сохранения, приумножения и сохранения биоресурсов Каспийского моря.

Регулярно организуемые на берегах реки Кура акции по очистке имеют большое значение с точки зрения мобилизации общества на поддержание природного баланса и охраны рек, играющих особую роль в жизни человека, восстановления экологического баланса территории, содействия оздоровлению окружающей среды, популяризации экологической культуры и чувства заботы о природе среди людей.

Общественное объединение IDEA выражает благодарность всем любителям природы, которые присоединились к акции, за их активность, за их вклад во имя здоровой окружающей среды. Общественное объединение призывает всех чутко подходить к природоохранным инициативам, соблюдать чистоту наших берегов.