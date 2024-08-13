Посол Иссам бен Салех Аль-Джутейли прочел в Баку лекцию о саудовско-азербайджанских отношениях

Посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бен Салех Аль-Джутейли прочел в Баку лекцию о саудовско-азербайджанских отношениях.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщается в аккаунте посольства Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане в социальной сети X.

Отмечается, что посол также рассказал о навыках, необходимых дипломату, и о способах их развития.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!