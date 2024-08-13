https://news.day.az/society/1681785.html Посол Иссам бен Салех Аль-Джутейли прочел в Баку лекцию о саудовско-азербайджанских отношениях
Посол Иссам бен Салех Аль-Джутейли прочел в Баку лекцию о саудовско-азербайджанских отношениях
Посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бен Салех Аль-Джутейли прочел в Баку лекцию о саудовско-азербайджанских отношениях.
Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщается в аккаунте посольства Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане в социальной сети X.
Отмечается, что посол также рассказал о навыках, необходимых дипломату, и о способах их развития.
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