В этих районах Баку изменится режим водоснабжения

Со вчерашнего вечера в связи с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми на линии Огуз-Габала, будет изменен режим водоснабжения Ясамальского, Сабаильского, Насиминского, Бинагадинского, Сабунчинского, Хазар-Сураханского, Раманского, Пираллахинского районов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Объединенной службы водоснабжения крупных городов, наблюдаются перебои с подачей воды.

В настоящее время на этом участке ведутся масштабные ремонтные работы. Ведется работа в направлении обеспечения населения водой за счет других источников.

Как только ремонтно-восстановительные работы на линии Огуз-Габала будут завершены, подача воды будет восстановлена ​​в прежнем режиме.

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