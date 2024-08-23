Азербайджан строит самый длинный железнодорожный мост в регионе

В рамках проекта железной дороги Горадиз-Агбенд предусмотрено строительство более 40 мостов и около 330 инженерных сооружений.

Об этом сообщил в пятницу Day.Az заведующий отделом ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Фаяз Рустамов.

Он отметил, что на участке железной дороги Горадиз-Агбенд через реку Хакари строится самый длинный в регионе железнодорожный мост.

"Этот мост имеет длину 771 метр и состоит из 23 пролетов. Несмотря на то, что мост был построен в технически трудных и сложных условиях рельефа, он был полностью спроектирован местными инженерами, а строительными работами успешно руководят местные специалисты.

Это показывает, насколько высок инженерный потенциал нашей страны и насколько профессиональны местные кадры при выполнении сложных инфраструктурных проектов", - подчеркнул он.

Отметим, что проект железной дороги Горадиз-Агбенд планируется завершить в 2025 году.

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