В Азербайджане на государственных и муниципальных землях, а также на землях, находящихся в частной собственности, можно будет создать промышленный квартал.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим Кабинет министров Азербайджана внес поправки в "Образцовое положение о промышленных кварталах".

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Али Асадовым в связи с этим, управляющая организация должна создать реестр промышленных кварталов и их жителей, обеспечить ведение этого реестра и регулярное обновление информации, включенной в реестр.

В реестр вносятся сведения о дате, номере и виде акта об образовании промышленного квартала, цели его создания, профиле деятельности, площади его территории, административно-территориальной единице, в которой он расположен, дате и номере регистрации. Эти данные должны быть внесены в реестр не позднее 10 рабочих дней после принятия решения Президентом Азербайджанской Республики.

Управляющая организация в течение 10 рабочих дней со дня представления предложения субъекта предпринимательства о регистрации частного промышленного квартала на бумажном носителе или в электронном виде после проверки соответствия данного предложения требованиям настоящего положения осуществляет регистрацию частного промышленного квартала, вносит сведения об этом в реестр и направляет документ, подтверждающий регистрацию промышленного квартала в реестре, субъекту предпринимательства в электронном виде или отправляет заказным почтовым отправлением.

Кроме того, по решению управляющая организация и оператор не могут выступать в качестве резидентов промышленного квартала. Если субъект предпринимательства и связанные с ним лица, принявшие решение о создании частного промышленного квартала, являются резидентами этого промышленного квартала, их число не может превышать общего числа других резидентов промышленного квартала.