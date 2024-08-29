Вниманию водителей!

С 7 сентября территории и улицы, охватываемые Бакинским городским кольцом, будут закрыты для движения транспорта.

Как сообщили Day.Az в Операционной компании Бакинского городского кольца, 7 сентября с 01:00 участок ул. А.Пушкина от пересечения с ул. Г.Гаджибекова и просп. Нефтяников, будет ограничен для движения транспорта. Ограничение будет в силе до окончания мероприятия.

С 01:00 9 сентября улицы и территории, охваченные Бакинской кольцевой дорогой, будут закрыты для движения транспорта.

Ограничения движения будут действовать в трёх зонах. Первая зона - это район Ичеришехер, вторая - площадь Азадлыг и расположенные рядом улицы, а третья зона - это район, где проходит ул. 50-летия ООН.

Во время проведения гонок для въезда-выезда транспортных средств на эти территории будет выдан "Пропуск к месту проживания".

Движение будет возобновлено с 08:00 17 сентября.

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