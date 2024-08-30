В Карабахе эксгумированы останки более 150 человек

На сегодняшний день в ходе раскопок, проведенных на освобожденных от оккупации территориях, было обнаружено 18 массовых захоронений, из которых были эксгумированы останки 169 человек, которые предположительно, числятся пропавшими без вести.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в статье секретаря Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, руководителя рабочей группы по делам пленных и пропавшими без вести, взятыми в заложники гражданами Газанфара Ахмедова.

По его словам, в процессе идентификации останков было установлено, что 59 из них принадлежат лицам, пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

"Кроме того, в ходе масштабных строительно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, проведенных на освобожденных от армянской оккупации территориях, были обнаружены и эксгумированы останки 259 человек. Были установлены личности 16 шехидов, числившихся пропавшими без вести", - добавил он.

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