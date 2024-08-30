Минэкологии мониторит сильный пожар в Сураханы

В связи с пожаром, произошедшим на территории Сураханского района города Баку, сотрудники минэкологии и природных ресурсов Азербайджана в настоящее время проводят мониторинг местности.

Как передает Day.Az, об этом сообщил официальный представитель Государственной службы экологической безопасности Бахруз Мухаммедов.

Он отметил, что специалисты берут пробы воздуха, чтобы замерить уровень его загрязнения в связи с выбросом в атмосферу черного дыма.

Стоит отметить, что недавно на горячую линию "112" МЧС поступила предварительная информация о пожаре на объекте в Сураханском районе Баку.

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