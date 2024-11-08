https://news.day.az/society/1705457.html Павильон Фонда Гейдара Алиева и Фонда нулевых отходов на COP29! - ВИДЕО Совместный павильон Фонда Гейдара Алиева и Фонда нулевых отходов Турции будет представлен в "Зеленой зоне" COP29, которая продлится с 11 по 22 ноября.
Павильон Фонда Гейдара Алиева и Фонда нулевых отходов на COP29! - ВИДЕО
Совместный павильон Фонда Гейдара Алиева и Фонда нулевых отходов Турции будет представлен в "Зеленой зоне" COP29, которая продлится с 11 по 22 ноября.
Как сообщает в пятницу Day.Az, павильон под названием "Хаб солидарности" на COP29 (The Solidarity Hub at COP29) отражает деятельность обоих фондов в области экологической и социальной ответственности.
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