Павильон Фонда Гейдара Алиева и Фонда нулевых отходов на COP29!

Совместный павильон Фонда Гейдара Алиева и Фонда нулевых отходов Турции будет представлен в "Зеленой зоне" COP29, которая продлится с 11 по 22 ноября.

Как сообщает в пятницу Day.Az, павильон под названием "Хаб солидарности" на COP29 (The Solidarity Hub at COP29) отражает деятельность обоих фондов в области экологической и социальной ответственности.