Агададашу Агаеву запретили покидать страну?

Народному артисту Азербайджана Агададашу Агаеву временно запрещено покидать страну.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на lent.az, решение было оглашено на заседании Бакинского коммерческого суда под председательством судьи Кянана Гусейнова.

Согласно постановлению, иск, поданный Главным управлением локальных доходов Государственной налоговой службы (ГНС) по городу Баку, был удовлетворен. Запрет на выезд наложен до момента погашения налоговой задолженности. После соответствующей выплаты ведомство может отменить введенное ограничение.

Напомним, что недавно распространилась информация о подаче иска против А.Агаева. У принадлежащего певцу ООО "Агададаш" накопились долги перед госбюджетом и фондами. Однако он не выплатил их, хотя указанный срок погашения задолженности уже прошел. Поэтому Главное управление локальных доходов ГНС по городу Баку подало против артиста иск в Бакинский коммерческий суд.