Зимой уроки в школах должны начинаться на час позже

Декабрьским утром, около восьми часов, на улице всё ещё бывает темно. Школьники спешат в школу, а в январе и феврале в это время полная темнота. Скользкие дороги, холод и темные улицы создают опасные условия для учащихся. Тем не менее, многие дети вынуждены вставать не позже семи утра, чтобы успеть на занятия.

Как передает Day.Az, эксперт по образованию Камран Асадов выразил Milli.Az обеспокоенность в связи с ранним началом занятий в школах. По его словам, такие условия негативно сказываются на школьниках начальных классов.

"Раннее пробуждение не соответствует естественному ритму сна маленьких детей. Они приходят на уроки уставшими, рассеянными и без мотивации. Кроме того, передвижение в темное время суток представляет угрозу для их безопасности", - заявил Асадов.

Эксперт предложил переносить начало занятий на один час позже в зимний период. По его мнению, это может решить сразу несколько проблем:

Сохранение здоровья и безопасности учащихся;

Улучшение режима сна и внимания на уроках;

Снижение утренней спешки для родителей.

Камран Асадов подчеркнул важность создания безопасной образовательной среды для детей:

"Наша цель - не только обучение, но и обеспечение здоровья и безопасности наших учеников. Сдвиг времени начала уроков зимой - это небольшой, но важный шаг на пути к повышению качества их жизни и образования".