Сколько дней в Баку будут ливень и дождь?

Дождливая погода в Баку и на Абшеронском полуострове, по прогнозам, сохранится до утра 4 декабря.

Как передает Day.Az, об этом заявила директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что в некоторых районах полуострова осадки будут носить ливневый характер.

На данный момент дождливая погода уже наблюдается в Баку и на территории Абшерона.