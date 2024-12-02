https://news.day.az/society/1712101.html Сколько дней в Баку будут ливень и дождь? - ПРОГНОЗ Дождливая погода в Баку и на Абшеронском полуострове, по прогнозам, сохранится до утра 4 декабря. Как передает Day.Az, об этом заявила директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова. Она отметила, что в некоторых районах полуострова осадки будут носить ливневый характер.
Сколько дней в Баку будут ливень и дождь? - ПРОГНОЗ
Дождливая погода в Баку и на Абшеронском полуострове, по прогнозам, сохранится до утра 4 декабря.
Как передает Day.Az, об этом заявила директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.
Она отметила, что в некоторых районах полуострова осадки будут носить ливневый характер.
На данный момент дождливая погода уже наблюдается в Баку и на территории Абшерона.
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