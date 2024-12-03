Состоялся творческий конкурс для детей из семей шехидов и ветеранов Карабахской войны

В Баку в Международном центре мугама прошло завершающее мероприятие художественного конкурса "Sənsən Mənim Vətənim", в котором приняли участие дети из семей шехидов и ветеранов Карабахской войны. Организаторами выступили ОО "Xan qızı Natavan" и ОО поддержки семей шехидов "Zəfər", сообщает Day.Az.

Дети из столицы и регионов страны продемонстрировали свои творческие способности в различных областях культуры и искусства.

Открытие вечера началось с исполнения гимна Азербайджана, а затем была объявлена минута молчания в память о шехидах.

В своих выступлениях представители различных организаций, общественности, а также матери и жены шехидов подчеркнули подвиг воинов, отдавших свои жизни за Родину. Особое внимание было уделено необходимости поддержки детей из семей шехидов и ветеранов Карабахской войны, их талантов в творческой сфере, а также популяризации их достижений в различных областях. Гостям была представлена литературно-музыкальная программа.