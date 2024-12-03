Запущен портал по утилизации транспортных средств

В Азербайджане был введен в эксплуатацию электронный портал для утилизации транспортных средств, сообщает ОАО "Темиз шехер". Портал, доступный на сайте www.nvu.gov.az, был разработан в рамках программы утилизации транспортных средств, предусмотренной "Государственной программой по безопасности дорожного движения на 2019-2023 годы".

Как передает Day.Az, по статистике, значительное количество автомобилей в Азербайджане не соответствует экологическим нормам и стандартам безопасности, и многие из них приходят в негодность из-за износа или аварий. В ответ на это, в стране была разработана программа утилизации, с внесением изменений в более чем 10 законодательных актов.

С 1 сентября этого года вступили в силу положения закона "Об отходах", касающиеся утилизации транспортных средств. В рамках программы зарегистрированы утилизаторы, такие как ООО "Fors", которое начало прием транспортных средств, срок эксплуатации которых истек или которые непригодны к эксплуатации.

После сдачи транспортного средства на утилизацию, владельцу выдается подтверждающий документ, который дает право на скидку или выплату для покупки нового автомобиля отечественного производства. За прошедший период было утилизировано 35 транспортных средств, а выплаты за сдачу автомобилей были произведены согласно установленной классификации.

Отметим, что передача автомобилей на утилизацию не является обязательной.