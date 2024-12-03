В Агджабеди трагически погиб рабочий

В Агджабединском районе произошла трагическая смерть мастера на хлопковом заводе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на lent.az, инцидент произошел на хлопковом заводе в селе Хусулю.

47-летний слесарь Расиф Гулиев получил тяжелые травмы, когда его нога попала в хлопкоочистительный аппарат на заводе в селе Хусулю.

Несмотря на госпитализацию и усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. В настоящее время прокуратура Агджабединского района проводит расследование по данному инциденту.