https://news.day.az/society/1712535.html В Агджабеди трагически погиб рабочий В Агджабединском районе произошла трагическая смерть мастера на хлопковом заводе. Как сообщает Day.Az со ссылкой на lent.az, инцидент произошел на хлопковом заводе в селе Хусулю. 47-летний слесарь Расиф Гулиев получил тяжелые травмы, когда его нога попала в хлопкоочистительный аппарат на заводе в селе Хусулю.
В Агджабеди трагически погиб рабочий
В Агджабединском районе произошла трагическая смерть мастера на хлопковом заводе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на lent.az, инцидент произошел на хлопковом заводе в селе Хусулю.
47-летний слесарь Расиф Гулиев получил тяжелые травмы, когда его нога попала в хлопкоочистительный аппарат на заводе в селе Хусулю.
Несмотря на госпитализацию и усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. В настоящее время прокуратура Агджабединского района проводит расследование по данному инциденту.
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