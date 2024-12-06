В Азербайджане расширяются полномочия комиссий по защите прав детей.

Как сообщает в пятницу Day.Az, это нашло отражение в законопроекте "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по вопросам семьи, женщин и детей.

Согласно проекту, комиссии по защите прав детей в пределах своих полномочий будут осуществлять мониторинг организации воспитательной работы среди детей в образовательных учреждениях, а также в учреждениях, организациях и ведомствах, где работают несовершеннолетние, независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы.