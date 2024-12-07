В Азербайджане осудили обвиняемых в хищении 143 млн манатов из бюджета Минобороны

Завершился судебный процесс по уголовному делу бывших высокопоставленных чиновников Министерства обороны Азербайджана, обвиняемых в хищениях на 143 млн манатов. В числе обвиняемых - бывший начальник Финансово-бюджетного управления генерал-майор Низами Мамедов, экс-начальник Финансовой службы ВВС полковник Джалал Кязымов, экс-начальник Финансового управления Сухопутных войск Байрам Байрамов и бывший начальник Финансовой службы Военно-морского флота Вюсал Ализаде.

Как передает Day.Az, решением суда Низами Мамедов и Байрам Байрамов были приговорены к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы, Джалал Кязымов - к 11 годам, а Вюсал Ализаде - к 10 годам и 6 месяцам. Суд также постановил конфисковать их имущество в качестве возмещения ущерба государству.

Спецоперация Службы государственной безопасности, приведшая к аресту высокопрофильных чиновников, также затронула других должностных лиц Министерства обороны, включая бывших начальников Управления закупок и снабжения, а также экс-главу жилищно-эксплуатационного управления министерства.

Обвиняемым инкриминируется присвоение средств, выделенных из государственного бюджета. Общий ущерб, по данным следствия, составил 143 млн манатов. Уголовные дела против каждого обвиняемого рассматривались отдельно, при этом Министерство финансов Азербайджана признано потерпевшей стороной.

Приговор был оглашен в Бакинском военном суде под председательством судьи Фикрета Алиева.