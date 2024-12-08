Село Уши располагалось в Эчмиадзинском уезде Иреванской губернии, на территории нынешнего Аштаракского района Армении, в 4 километрах к востоку от районного центра. На этой территории можно встретить руины многочисленных археологических и архитектурных памятников, рассказывающих об укладе жизни местных жителей начиная с I-II тысячелетий и до IX-XI веков.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, название села Уши впервые упоминается в "Подробном описании Иреванской провинции" за 1590 год, а затем в "Обзоре Иреванской губернии" за 1728 год и на пятиверстной карте Кавказского края.

В километре к северо-западу от села Уши, на южном склоне горы расположена одноименная крепость. Согласно исследованиям, на территории этой крепости по сей день имеются остатки поселения II-I тысячелетий до нашей эры.

Об этом говорится в статье сотрудника Института истории и этнологии им. А.А.Бакиханова Фаига Исмаилова. АЗЕРТАДЖ предлагает вниманию читателей эту статью.

Топоним "Уши"

Топоним "Уши" происходит от тюркского слова "уч" ("уш"), что означает "высота, вершина горы". В тюркском языке это слово употребляется в различных значениях, таких как "оконечность", "начало", "верх", "вершина", "край". А "и" в конце топонима служит топоформантом.

История села

В селе Уши раньше проживали только тюрки-азербайджанцы. В 1918-1919 годах в результате агрессии армян жители села были депортированы. В 1920 году в селе поселились армяне - переселенцы из Турции. После установления советской власти азербайджанцы, пережившие агрессию армян, смогли вернуться на родину. Вернувшись на родину, они были вынуждены жить вместе с армянами, поселившимися в селе. Однако эта ситуация продлилась недолго. В 1948-1949 годах специальным постановлением правительства СССР азербайджанские жители села Уши были насильственно переселены и высланы в Азербайджан. В настоящее время в селе проживают только армяне.

Фальсификация истории крепости

В конце ХХ века армяне восстановили одну из построек в крепости, представив ее как армянский монастырь, построенный в V веке. Однако эта постройка не имела ничего общего с армянской григорианской церковью. Во время "реставрации" высота постройки стала не менее чем на 2,5 метра выше окружающих разрушенных строений, на ее фасаде были использованы облицовочные камни, а арочный потолок приобрел прямоугольную форму, что свидетельствуют о попытке подтасовки исторических фактов.

Если посмотреть на крепость в целом, становится очевидно, что она имела укрепительный характер и не служила религиозным целям.

Археологические раскопки

В 1999 году Институт археологии и этнографии Республики Армения приступил к раскопкам на территории крепости. Раскопками руководила Фрина Бабаян, научным консультантом был Арам Калантарян, а архитекторами - братья Григор и Корюн Гафадарян. Во время раскопок под слоем почвы не было обнаружено никаких предметов религиозного характера. По этой причине процесс "реставрации" построек на территории крепости был приостановлен. В настоящее время крепость находится под угрозой полного разрушения.