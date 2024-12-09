https://news.day.az/society/1713938.html Равзат Гасымов о создании дополнительных участков в 2 округах на муниципальных выборах Принято решение о создании дополнительных избирательных участков в двух избирательных округах на муниципальных выборах в Азербайджане. Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Равзат Гасымов на заседании структуры.
Равзат Гасымов о создании дополнительных участков в 2 округах на муниципальных выборах
Принято решение о создании дополнительных избирательных участков в двух избирательных округах на муниципальных выборах в Азербайджане.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Равзат Гасымов на заседании структуры.
Он отметил, что в связи с динамикой роста числа избирателей было принято решение о создании дополнительных избирательных участков в Шарур-Садаракском избирательном округе №1 и Сабирабад-Ширванском избирательном округе № 68.
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