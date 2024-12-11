На сколько вырастут пенсии?

В 2024 году страховая часть пенсий вырастет примерно на 9%.

Как передает Day.Az, об этом в интервью "Xəzər Xəbər" рассказал председатель Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев. Он отметил, что после отмены базовой части пенсии осталась только страховая, которая и определяет ее размер. Индексация непосредственно влияет на эту часть пенсии, что повышает общий объем выплат.

Муса Гулиев также сообщил, что минимальный размер пенсии, по прогнозам, составит 320 манатов.

По словам главы комитета, предстоящее повышение пенсий направлено на улучшение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, а также семей погибших и ветеранов. Кроме того, 50% бюджета Фонда страхования от безработицы будет направлено на программы активного содействия занятости, что дополнительно укрепит социальную защищенность населения.

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