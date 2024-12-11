Саида Багирли о значимости гендерного равенства

Гендерное равенство важно не только с этической точки зрения. Оно также является важным фактором в обеспечении экономического развития.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на организованном Всемирным банком мероприятии на тему "Лидерские достижения в продвижении работы и карьерном развитии женщин в Азербайджане", проходящем в Баку заявила главный специалист по операциям представительства Всемирного банка в Азербайджане Саида Багирли.

По ее словам, женщины занимают лишь небольшую часть руководящих и технических должностей в этих критически важных секторах, что приводит к значительной гендерной разнице в оплате труда.

Важно поднимать и обсуждать гендерные вопросы в стране. Несмотря на усилия Азербайджана в этой области, мы все еще сталкиваемся с рядом вызовов.

Среднемесячная заработная плата женщин в Азербайджане примерно на 35 процентов ниже, чем у мужчин.

Для преодоления этих барьеров Азербайджан предпринял ряд конкретных шагов. В конце 2022 года при поддержке аналитической работы Всемирного банка Азербайджан отменил гендерные правовые ограничения на занятость женщин. В 2023 году в стране также были сняты ограничения на ночную работу женщин", - подчеркнула она.

С.Багирли также отметила, что в Азербайджане женщины составляют 17 процентов рабочей силы в транспортной и складской сферах, 11 процентов в энергетике и 8 в строительстве.

"Всемирный банк поддержал эти улучшения через Программу гендерных консультативных услуг, реализуемую в рамках Программы оперативной технической помощи для Азербайджана (AZTAF), финансируемую Европейским союзом (ЕС)",- добавила она.