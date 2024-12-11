https://news.day.az/society/1714439.html В Азербайджане увеличится количество радиостанций Количество радиостанций в Азербайджане вырастет до 19. Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров на Семинаре на тему "Радиовещание в Азербайджанской Республике: вчера, сегодня и завтра". По его словам, планируется увеличение количества радиостанций в Азербайджане.
В Азербайджане увеличится количество радиостанций
Количество радиостанций в Азербайджане вырастет до 19.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров на Семинаре на тему "Радиовещание в Азербайджанской Республике: вчера, сегодня и завтра".
По его словам, планируется увеличение количества радиостанций в Азербайджане.
"За последние пять лет число радиостанций удвоилось. Сейчас объявлены тендеры на две радиочастоты. Если тендеры будут успешными, в Азербайджане будет работать 19 радиостанций", - отметил он.
Недавно сообщалось, что расширена сеть радиовещания в Азербайджане.
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