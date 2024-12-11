В Азербайджане увеличится количество радиостанций

Количество радиостанций в Азербайджане вырастет до 19.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров на Семинаре на тему "Радиовещание в Азербайджанской Республике: вчера, сегодня и завтра".

По его словам, планируется увеличение количества радиостанций в Азербайджане.

"За последние пять лет число радиостанций удвоилось. Сейчас объявлены тендеры на две радиочастоты. Если тендеры будут успешными, в Азербайджане будет работать 19 радиостанций", - отметил он.

Недавно сообщалось, что расширена сеть радиовещания в Азербайджане.