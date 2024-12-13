В Азербайджане призвали ужесточить контроль за реабилитационными центрами

В Азербайджане назрела необходимость усилить контроль за функционированием реабилитационных центров.

Как передает Day.Az, такое заявление сделала депутат Милли Меджлиса Пярвана Велиева в интервью XəzərXəbər.

Она подчеркнула важность эффективного надзора за работой этих учреждений, отметив, что без должного контроля может возникнуть непрозрачность их деятельности, что приведет к нарушениям прав граждан.

Велиева также указала на необходимость обязательной проверки и лицензирования каждого нового реабилитационного центра, подчеркнув, что в таких учреждениях должны трудиться только высококвалифицированные специалисты. Она добавила, что реабилитационные центры играют важную роль в возвращении людей с зависимостями, в том числе наркозависимых, к нормальной жизни.

Парламентарий также обратила внимание на рост количества таких центров и их активную рекламу. Она призвала граждан быть особенно осторожными при выборе подобных учреждений для лечения.

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