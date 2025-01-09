В некоторых частях Баку и Абшерона не будет газа

В некоторых частях Абшерона, Бинагадинского и Наримановского района будет приостановлена подача газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в "Азеригаз".

Отмечается, что в газокомпрессорной станции "Дигях", принадлежащей Управлению "Газ экспорт", будут проведены ремонтно-восстановительные работы для обеспечения устойчивой и безопасной эксплуатации газотранспортной системы.

В связи с этим с 10:00 10 января 2025 года до завершения работ будет временно прекращена подача газа в следующих местах: поселок Мядан, дорога Баксол, шоссе Бинагади и часть поселка М.Э. Расулзаде, а также в села Фатмаи, Горадиль, Дигях, Мехеммеди и часть села Новханы (Абшеронский район).

Кроме того, из-за ремонтно-монтажных работ на улице Дж. Гаджибейли в Наримановском районе с 10:00 10 января 2025 года будет временно отключена подача газа. Ограничения коснутся потребителей, проживающих на улицах Буньядзаде, Казымзаде, Н. Шахбазова, Дж. Гаджибейли и Бакыxанова.