Вот так выглядят первые квартиры в квартале "Азербайджан" в Кахраманмараше

Турецкие медиа подготовили репортаж из жилого массива "Азербайджан", строящегося при поддержке правительств Азербайджана и Турции в пострадавшем от февральских землетрясений 2023 года городе Кахраманмараш.

Как сообщает Day.Az, строительные работы в жилом массиве "Азербайджан" продолжаются по линии Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана (MİDA) и Управления жилищного строительства Турции (TOKİ).

Информационное агентство İhlas привело мнение представителей TOKİ, которые рассказали, что на территории квартала "Азербайджан" будет в целом 1 278 двух-, трех- и четырехкомнатных квартир, а также 826 офисных и торговых объектов.

"На данный момент ведутся работы и по благоустройству территорий. Делается все для скорейшей сдачи домов в эксплуатацию", - рассказала архитектор TOKİ Хатидже Эзги Рейханлыоглу.

В репортаже приведены кадры из первых заставленных мебелью квартир, готовых принять первых новоселов.