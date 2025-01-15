Вот так выглядят первые квартиры в квартале "Азербайджан" в Кахраманмараше - ФОТО
Турецкие медиа подготовили репортаж из жилого массива "Азербайджан", строящегося при поддержке правительств Азербайджана и Турции в пострадавшем от февральских землетрясений 2023 года городе Кахраманмараш.
Как сообщает Day.Az, строительные работы в жилом массиве "Азербайджан" продолжаются по линии Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана (MİDA) и Управления жилищного строительства Турции (TOKİ).
Информационное агентство İhlas привело мнение представителей TOKİ, которые рассказали, что на территории квартала "Азербайджан" будет в целом 1 278 двух-, трех- и четырехкомнатных квартир, а также 826 офисных и торговых объектов.
"На данный момент ведутся работы и по благоустройству территорий. Делается все для скорейшей сдачи домов в эксплуатацию", - рассказала архитектор TOKİ Хатидже Эзги Рейханлыоглу.
В репортаже приведены кадры из первых заставленных мебелью квартир, готовых принять первых новоселов.
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