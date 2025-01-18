Отец Хокумы Алиевой рассказал о том, как его обманули мошенники

Спасибо соответствующим государственным органам, которые своевременно установили лиц, укравших деньги с моей банковской карты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал отец Национального героя Хокумы Алиевой Джалил Алиев.

"Вчера я возвращался домой из Гянджи. Когда я добрался до села, мне позвонили. Звонившие представились сотрудниками Kapital Bank, и сказали, что хакеры узнали пароль моей карты и хотят снять с нее деньги. Они сказали, что хотят мне помочь, сказав, что для этого необходимо перевести деньги с моей карты на другую карту. Я им поверил и перевел средства. Каким-то образом они сняли 80 509 манатов из 100 993 манатов, которые хранились на моей карте. После этого я сразу обратился в Kapital Bank. Банк провел расследование и выяснил, что хакеры перевели деньги на свои счета. Я также позвонил в службу "102" МВД. Прибывшие сотрудники Самухского РОП провели расследование", - подчеркнул Джалил Алиев.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов быстро задержали преступника: "Он вернул 80 509 манатов. Спасибо нашему государству, еще раз благодарен всем".

Отметим, что отец Национального героя Хокумы Алиевой Джалил Алиев сообщил о краже с его банковской карты 80 тысяч манатов. В МВД заявили, что личности похитителей установлены, и ущерб возмещен.