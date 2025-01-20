Руководство и коллектив минздрава Азербайджана почтили светлую память шехидов 20 Января

В связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января руководство и коллектив министерства здравоохранения посетили Аллею шехидов, почтили память погибших за свободу Азербайджана, сообщили в понедельник Day.Az в минздраве Азербайджана.

"Героические сыновья и дочери Родины, погибшие во имя свободы, вписали новую яркую страницу в героическую летопись нашего народа. 20 Января стало поворотной точкой в жизни азербайджанского народа. Трудный, но славный путь, начавшийся в 1990 году, достиг своей самой славной вершины с Победой в Карабахе. Великая Победа, одержанная под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, золотыми буквами вписана в многовековую историю нашего народа", - говорится в сообщении ведомства.