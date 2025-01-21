https://news.day.az/society/1724282.html Ученые заметили остров-призрак рядом с Азербайджаном - ФОТО Спутники NASA сфотографировали остров-призрак рядом с Азербайджаном. Об этом сообщает издание Sciencealert, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Ученые связывают появление острова с извержением грязевого вулкана, находящегося в Каспийском море. "Временный массив суши был впервые задокументирован в мае 1861 года.
Ученые заметили остров-призрак рядом с Азербайджаном - ФОТО
Спутники NASA сфотографировали остров-призрак рядом с Азербайджаном. Об этом сообщает издание Sciencealert, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ученые связывают появление острова с извержением грязевого вулкана, находящегося в Каспийском море.
"Временный массив суши был впервые задокументирован в мае 1861 года. Однако уже в следующем году он исчез", - говорится в статье.
По данным издания, за период XX века остров всплывал и пропадал в акватории порядка шести раз. Последнее появление острова зафиксировали в январе 2023 года, однако на более поздних спутниковых снимках можно заметить лишь узкую полоску суши.
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