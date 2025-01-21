Ученые заметили остров-призрак рядом с Азербайджаном

Спутники NASA сфотографировали остров-призрак рядом с Азербайджаном. Об этом сообщает издание Sciencealert, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые связывают появление острова с извержением грязевого вулкана, находящегося в Каспийском море.

"Временный массив суши был впервые задокументирован в мае 1861 года. Однако уже в следующем году он исчез", - говорится в статье.

По данным издания, за период XX века остров всплывал и пропадал в акватории порядка шести раз. Последнее появление острова зафиксировали в январе 2023 года, однако на более поздних спутниковых снимках можно заметить лишь узкую полоску суши.