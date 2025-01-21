https://news.day.az/society/1724472.html Сколько избирателей примут участие в муниципальных выборах в Азербайджане? - ЦИФРЫ На муниципальных выборах в Азербайджане зарегистрированы 5 миллионов 961 тысяча 625 избирателей. Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК. Отметим, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.
Сколько избирателей примут участие в муниципальных выборах в Азербайджане? - ЦИФРЫ
На муниципальных выборах в Азербайджане зарегистрированы 5 миллионов 961 тысяча 625 избирателей.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.
Отметим, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.
Ранее мы сообщали, что на 1000 избирательных участков на муниципальных выборах в Азербайджане будут установлены веб-камеры.
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