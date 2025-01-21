Сколько избирателей примут участие в муниципальных выборах в Азербайджане?

На муниципальных выборах в Азербайджане зарегистрированы 5 миллионов 961 тысяча 625 избирателей.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

Отметим, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

Ранее мы сообщали, что на 1000 избирательных участков на муниципальных выборах в Азербайджане будут установлены веб-камеры.