Каково состояние здоровья первого азербайджанца, заразившегося оспой обезьян?

Состояние пациента в Азербайджане, инфицированного вирусом оспы обезьян, в настоящее время оценивается как стабильное.

Об этом в ответ на запрос Day.Az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что лечение продолжается в соответствующем медицинском учреждении под постоянным наблюдением врачей.

Отметим, что в совместном заявлении Министерства здравоохранения и TƏBİB сообщалось о 22-летнем гражданине Азербайджана, который с 2 по 11 января находился в туристической поездке за рубежом. Спустя несколько дней после возвращения он обратился в столичную клинику с жалобами на недомогание, лихорадку, водянистую сыпь в области гениталий, увеличение лимфатических узлов и мышечные боли

Врач-инфекционист, исходя из симптомов и эпидемиологического контекста (контакт с человеком, у которого были высыпания во время поездки), заподозрил оспу обезьян и взял необходимые образцы для лабораторных исследований. ПЦР-тест подтвердил наличие вируса.

Врач-инфекционист, исходя из симптомов пациента, заподозрил заражение вирусом оспы обезьян. После сбора анамнеза было установлено, что пациент путешествовал в другую страну и контактировал с человеком, у которого была сыпь.