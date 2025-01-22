В Баку ожидается дождливая погода

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 22 января до утра 23 января прогнозируются дожди.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, кратковременные осадки ожидаются в отдельных частях полуострова.

Также 23 января дождь пройдет в ряде регионов Азербайджана. В восточных районах дожди будут кратковременными, а в горных местностях выпадет снег.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az