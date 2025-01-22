https://news.day.az/society/1724601.html В Баку ожидается дождливая погода В Баку изменится погода
В Баку ожидается дождливая погода
В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 22 января до утра 23 января прогнозируются дожди.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, кратковременные осадки ожидаются в отдельных частях полуострова.
Также 23 января дождь пройдет в ряде регионов Азербайджана. В восточных районах дожди будут кратковременными, а в горных местностях выпадет снег.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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