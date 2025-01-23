Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2) улица Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;
3) проспект Гейдара Алиева (основная и второстепенная дороги), в направлении центра столицы;
4) улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей Гюляры Гадирбековой в направлении улицы Гасана Алиева;
5) улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
6) улица Ниязи, в направлении круговой развязки "Азнефть";
7) Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра столицы;
8) проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
9) улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
10) улица Зарифы Алиевой;
11) бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре