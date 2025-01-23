Определены дни, когда бывшие военнослужащие смогут носить военную форму

Лица, которым предоставлено право ношения военной формы при увольнении с действительной военной службы в запас или при выходе на пенсию, теперь смогут носить эту форму в День Вооруженных сил Азербайджанской Республики, День Победы и День памяти.

Как сообщает Day.Az, это отражено в поправке, предлагаемой к "Положению о военной службе", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.