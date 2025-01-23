https://news.day.az/society/1724998.html Определены дни, когда бывшие военнослужащие смогут носить военную форму Бывшим военным разрешат носить форму в определенные дни
Определены дни, когда бывшие военнослужащие смогут носить военную форму
Лица, которым предоставлено право ношения военной формы при увольнении с действительной военной службы в запас или при выходе на пенсию, теперь смогут носить эту форму в День Вооруженных сил Азербайджанской Республики, День Победы и День памяти.
Как сообщает Day.Az, это отражено в поправке, предлагаемой к "Положению о военной службе", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре