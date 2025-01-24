Зарплата этих лиц выросла почти вдвое

Месячные оклады сотрудников Нахчыванского государственного университета в среднем увеличены на 15%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Teleqraf.com, соответствующее решение уже подписано.

Согласно решению, к месячным окладам деканов вуза и их заместителей добавлено до 30%.

Месячная заработная плата заведующих кафедрами увеличена до 20% на основании академических и качественных критериев оценки, а также в зависимости от учебной нагрузки.

К окладам профессорско-преподавательского состава медицинского факультета добавлено до 40%.

Заработная плата преподавателей, ведущих обучение на английском языке, увеличена до 90%.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане вырастут зарплаты более 700 тысяч человек.