Зарплата этих лиц выросла почти вдвое
Месячные оклады сотрудников Нахчыванского государственного университета в среднем увеличены на 15%.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Teleqraf.com, соответствующее решение уже подписано.
Согласно решению, к месячным окладам деканов вуза и их заместителей добавлено до 30%.
Месячная заработная плата заведующих кафедрами увеличена до 20% на основании академических и качественных критериев оценки, а также в зависимости от учебной нагрузки.
К окладам профессорско-преподавательского состава медицинского факультета добавлено до 40%.
Заработная плата преподавателей, ведущих обучение на английском языке, увеличена до 90%.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане вырастут зарплаты более 700 тысяч человек.
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