В Агсу арестованы вооруженные наркокурьеры

В Агсу задержаны два вооруженных наркокурьера.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации шекинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

В ходе операции были арестованы 61-летний Талех Хазиев и 60-летний Мубариз Азизов, ранее имевший судимость. Мужчины занимались незаконным оборотом наркотиков.

При осмотре автомобиля задержанных было найдено свыше трех килограммов марихуаны, автомат "Калашникова" и патроны. В ходе допроса подозреваемые признались, что за вознаграждение согласились перевезти наркотики, скрытые на территории Агсуинского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Баку задержан 20-летний наркоторговец.