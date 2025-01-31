Брат одного из погибших при взрыве в Агджабеди рассказал о подробностях происшествия

Брат одного из погибших при взрыве, произошедшем в Агджабеди, рассказал о подробностях происшествия, сообщает Day.Az.

По словам Тельмана Гулиева, брата Шамига Гулиева, погибшего при взрыве ручной гранаты в Агджабеди, он узнал о произошедшем от племянника.

"Приехав на место происшествия, я увидел, что сын Шамига лежит на полу. Мне стало плохо. Мне сказали, что Шамиг и Бахруз погибли. Его дочь живет в Барде. Вместе с двумя сыновьями она приехала к Шамигу. В результате взрыва погибли и двое сыновей его дочери. Соседи рассказывают, что когда дети возвращались домой после выпаса овец, по дороге они нашли ручную гранату и принесли домой. Что произошло внутри, мы не знаем, но так как есть погибшие, значит, граната взорвалась внутри", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в поселке Хиндарх Агджабединского района в доме взорвалась ручная граната. В результате взрыва погибли 5 человек (3 из них - несовершеннолетние):

1. Гулиев Шамиг Афган оглы (1959);

2. Гулиев Бахруз Шамиг оглы (1983);

3. Мамедли Мухаммед Видади оглы (2015);

4. Мамедли Мурад Видади оглы (2018);

5. Гулиев Натиг Намиг оглы (2018),

2 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести:

1. Гулиева (Мамедова) Ульвия Шамиг гызы (1985);

2. Гулиева Айсун Намиг гызы (2015).

По данному факту в прокуратуре Агджабединского района возбуждено уголовное дело по статьям 124.2 (убийство двух и более лиц по неосторожности) и 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств) Уголовного кодекса, проводится предварительное расследование.