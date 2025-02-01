https://news.day.az/society/1727119.html Временно изменена схема движения этого автобуса В связи с прокладкой канализационной линии на улице Тельмана Кяльбиева в Бинагадинском районе Баку с 3 февраля и до окончания работ движение по улице Т.Кяльбиева и улице Зангезур будет ограничено. Об этом Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Временно изменена схема движения этого автобуса
В связи с прокладкой канализационной линии на улице Тельмана Кяльбиева в Бинагадинском районе Баку с 3 февраля и до окончания работ движение по улице Т.Кяльбиева и улице Зангезур будет ограничено.
Об этом Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Сообщается, что в связи с ограничением схема движения автобусов, курсирующих по маршруту №41, будет временно изменена. Автобусы будут курсировать по улицам Н.Мустафаева, Г.Рамазанова, Ф.Гурбанлы и Хангызы до улицы Араз.
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