https://news.day.az/society/1727866.html Во сколько обойдется ужин в День влюбленных в Баку? - ЦЕНЫ - ВИДЕО До Дня святого Валентина осталось совсем немного времени, и пары уже начали бронировать места в ресторанах для празднования. Многих ныне интересует, во сколько обойдётся романтический ужин в столичных заведениях?
Во сколько обойдется ужин в День влюбленных в Баку? - ЦЕНЫ - ВИДЕО
До Дня святого Валентина осталось совсем немного времени, и пары уже начали бронировать места в ресторанах для празднования. Многих ныне интересует, во сколько обойдётся романтический ужин в столичных заведениях?
Как передает Day.Az, отмечают администраторы ресторанов, несмотря на рост спроса, цены в праздничные дни существенно не отличаются от обычных. Однако в ряде заведений требуется предварительная бронь с внесением депозита.
В среднем стоимость ужина для двоих составит:
- 150-300 манатов в элитных ресторанах,
- 80-150 манатов в заведениях среднего уровня,
- 50-120 манатов в более простых и семейных ресторанах.
Подробнее в репортаже Xəzər TV:
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