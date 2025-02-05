Во сколько обойдется ужин в День влюбленных в Баку?

До Дня святого Валентина осталось совсем немного времени, и пары уже начали бронировать места в ресторанах для празднования. Многих ныне интересует, во сколько обойдётся романтический ужин в столичных заведениях?

Как передает Day.Az, отмечают администраторы ресторанов, несмотря на рост спроса, цены в праздничные дни существенно не отличаются от обычных. Однако в ряде заведений требуется предварительная бронь с внесением депозита.

В среднем стоимость ужина для двоих составит:

150-300 манатов в элитных ресторанах,

80-150 манатов в заведениях среднего уровня,

50-120 манатов в более простых и семейных ресторанах.

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