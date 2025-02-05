SOCAR эвакуировала нефтяников

В связи с резким изменением погодных условий на территории страны, на производственных площадках Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) усилены меры безопасности.

Об этом в среду Day.Az сообщили в SOCAR.

Отмечается, что ограничено выполнение опасных работ, а также приняты соответствующие меры для защиты здоровья сотрудников в соответствии с нормами труда.

Кроме того, во всех подразделениях компании проводится просветительская работа, а на ряде производственных объектов, расположенных в море, были проведены эвакуации.

Сложившаяся ситуация находится под контролем.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az