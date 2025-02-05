Вниманию азербайджанских граждан, проживающих в России

Пребывание иностранных граждан станет нежелательным в РФ, если нежелательными будут признаны их несовершеннолетние дети. Эта норма вступила в силу 5 февраля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ МВД РФ.

"Если иностранный гражданин не достиг 18-летнего возраста, то при подготовке материалов и проекта решения о нежелательности пребывания такого гражданина одновременно осуществляется подготовка материалов и проекта решения о нежелательности пребывания в отношении находящегося в Российской Федерации иностранного гражданина, являющегося его законным представителем", - говорится в документе.

Согласно закону, признать пребывание иностранца в России нежелательным можно в случаях нарушений при въезде в РФ, при отсутствии либо утрате документов, подтверждающих право пребывать или проживать в стране, в случаях уклонения от выезда из страны по истечении допустимого срока, а также при нарушении правил транзитного проезда.

Кроме того, решение о нежелательности пребывания или проживания иностранца или лица без гражданства в РФ может быть принято, если человек создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку или здоровью населения. В перечень таких оснований входят и случаи, когда иностранец является угрозой для защиты основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других лиц.

Иностранные граждане или лица без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности пребывания или проживания в России, обязаны выехать из страны в отведенный срок, в противном случае они будут депортированы.