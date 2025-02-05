Азербайджан собирает доказательства для обращения в международный суд в связи с крушением самолета AZAL

Азербайджан собирает доказательную базу для обращения в международный суд в связи с крушением самолета AZAL, сообщает Day.Az.

У Азербайджана имеются фрагменты ракет "Панцирь-С", которыми был сбит самолет. Формируется доказательная база, собираются факты и доказательства, ведется подготовка к обращению в международный суд.

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