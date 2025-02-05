https://news.day.az/society/1728081.html Азербайджан собирает доказательства для обращения в международный суд в связи с крушением самолета AZAL Азербайджан собирает доказательную базу для обращения в международный суд в связи с крушением самолета AZAL
Азербайджан собирает доказательства для обращения в международный суд в связи с крушением самолета AZAL
Азербайджан собирает доказательную базу для обращения в международный суд в связи с крушением самолета AZAL, сообщает Day.Az.
У Азербайджана имеются фрагменты ракет "Панцирь-С", которыми был сбит самолет. Формируется доказательная база, собираются факты и доказательства, ведется подготовка к обращению в международный суд.
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