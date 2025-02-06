В Карабахском университете откроется новый факультет

В текущем году в Карабахском университете начнет функционировать медицинский факультет.

Об этом сказал сегодня на брифинге министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает Day.Az.

Он отметил, что клиника и медицинский факультет Карабахского университета могут начать функционировать уже в сентябре.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане проведут сертификацию учителей по всем предметам.