https://news.day.az/society/1728267.html В Карабахском университете откроется новый факультет В текущем году в Карабахском университете начнет функционировать медицинский факультет. Об этом сказал сегодня на брифинге министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает Day.Az. Он отметил, что клиника и медицинский факультет Карабахского университета могут начать функционировать уже в сентябре.
В Карабахском университете откроется новый факультет
В текущем году в Карабахском университете начнет функционировать медицинский факультет.
Об этом сказал сегодня на брифинге министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает Day.Az.
Он отметил, что клиника и медицинский факультет Карабахского университета могут начать функционировать уже в сентябре.
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