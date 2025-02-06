В Азербайджане проведут сертификацию учителей по всем предметам

В 2025 году к сертификации будут привлечены учителя по биологии, химии, физике, географии, информатике.

Об этом сказал сегодня на брифинге министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает Day.Az.

Министр отметил, что в 2026 году к сертификации будут привлечены учителя по истории, музыке, технологиям, изобразительному искусству, физическому воспитанию.

"В 2027 году планируется провести сертификацию учителей по всем предметам", - добавил он.

Ранее, Эмин Амруллаев назвал число школ, функционирующих в Карабахе.