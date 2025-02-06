https://news.day.az/society/1728254.html В Азербайджане проведут сертификацию учителей по всем предметам - СРОКИ В 2025 году к сертификации будут привлечены учителя по биологии, химии, физики, географии, информатики. Об этом сказал сегодня на брифинге министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает Day.Az.
В Азербайджане проведут сертификацию учителей по всем предметам - СРОКИ
В 2025 году к сертификации будут привлечены учителя по биологии, химии, физике, географии, информатике.
Об этом сказал сегодня на брифинге министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает Day.Az.
Министр отметил, что в 2026 году к сертификации будут привлечены учителя по истории, музыке, технологиям, изобразительному искусству, физическому воспитанию.
"В 2027 году планируется провести сертификацию учителей по всем предметам", - добавил он.
Ранее, Эмин Амруллаев назвал число школ, функционирующих в Карабахе.
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