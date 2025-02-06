https://news.day.az/society/1728252.html Эмин Амруллаев назвал число школ, функционирующих в Карабахе На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана функционируют 11 школ. Об этом сказал сегодня на брифинге министр науки и образования Эмин Амруллаев, сообщает Day.Az. Он отметил, что в этих школах работают 272 учителя. "В этих школах обучаются 2 213 учеников.
Эмин Амруллаев назвал число школ, функционирующих в Карабахе
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана функционируют 11 школ.
Об этом сказал сегодня на брифинге министр науки и образования Эмин Амруллаев, сообщает Day.Az.
Он отметил, что в этих школах работают 272 учителя.
"В этих школах обучаются 2 213 учеников. Также на освобожденных от оккупации территориях функционируют 6 дошкольных образовательных учреждений, в которых работают 16 воспитателей и обучаются 183 ребенка", - добавил министр.
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