Эмин Амруллаев назвал число школ, функционирующих в Карабахе

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана функционируют 11 школ.

Об этом сказал сегодня на брифинге министр науки и образования Эмин Амруллаев, сообщает Day.Az.

Он отметил, что в этих школах работают 272 учителя.

"В этих школах обучаются 2 213 учеников. Также на освобожденных от оккупации территориях функционируют 6 дошкольных образовательных учреждений, в которых работают 16 воспитателей и обучаются 183 ребенка", - добавил министр.