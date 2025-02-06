Как оформить выписку на дом с муниципальными документами?

В Азербайджане множество частных домов без документов. Большинство владельцев таких домов имеют лишь документы, выданные муниципалитетами.

Как передает Day.Az, юрист Миргусейн Габибли пояснил, что владельцы домов с муниципальными документами должны пройти определенные процедуры, чтобы официально подтвердить свое право собственности и получить выписку.

На первом этапе необходимо представить официальное решение муниципалитета о признании права собственности, акт купли-продажи, схему расположения земельного участка и квитанцию кассового приходного ордера.

После этого гражданин на основании этих документов должен обратиться в Государственную службу по вопросам имущества для получения выписки о праве собственности. Если все документы в порядке, следующим шагом является подача заявления в этот орган. Таким образом, владелец может оформить выписку на основании муниципального документа. В случае отказа со стороны ведомства можно подать иск в суд и повторно обратиться за получением выписки.

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